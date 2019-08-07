مخرج "أليس في بلاد العجائب" يكشف حقيقة انسحابه من المهرجان القومي للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفى المخرج محسن رزق، انسحاب عرضه المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، من الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري.

وأكد "رزق" في تصريح خاص لمصراوي، إن العرض يشارك في مسابقة مسرح الطفل، ولا صحة لما أشيع عن انسحابه من المهرجان، بعد تصنيف المسرحية ضمن مسابقة مسرح الطفل.

وأضاف: "لا يحق لي الانسحاب، فالعرض من إنتاج فرقة "تحت 18"، ومن يملك قرار الانسحاب رئيس القطاع، أو مدير الفرقة.

وينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، يوم 17 أغسطس، وتستمر فعالياته حتى 30 أغسطس.