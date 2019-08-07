محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نفى المخرج محسن رزق، انسحاب عرضه المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، من الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري.
وأكد "رزق" في تصريح خاص لمصراوي، إن العرض يشارك في مسابقة مسرح الطفل، ولا صحة لما أشيع عن انسحابه من المهرجان، بعد تصنيف المسرحية ضمن مسابقة مسرح الطفل.
وأضاف: "لا يحق لي الانسحاب، فالعرض من إنتاج فرقة "تحت 18"، ومن يملك قرار الانسحاب رئيس القطاع، أو مدير الفرقة.
وينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، يوم 17 أغسطس، وتستمر فعالياته حتى 30 أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج "أليس في بلاد العجائب" يكشف حقيقة انسحابه من المهرجان القومي للمسرح المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.