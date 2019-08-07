رسالة مؤثرة من بسمة وهبة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الإعلامية بسمة وهبة عن حبها لوالدها موجه له رسالة مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت بسمة صورة لها مع والدها وكتبت: "الأب هو السند والضهر في الحياة، طول حياتي أبويا هو ضهري اللي بيقويني".

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وأضافت: "كبرت وكلي أمل أبقى أنا ضهره وعكازه اللي بدعي ربنا عمره ما يحتاجله، ودايماً يبقي قادر وواقف وصالب طوله زي ما هو قمر في الصورة كده. أنا جنبك يا حبيبي وضحكتك دي عندي بالدنيا".

يُذكر أن الإعلامية بسمة وهبة قدمت الجزء الثالث من برنامج "شيخ الحارة"، في شهر رمضان الماضي على قناة "القاهرة والناس"