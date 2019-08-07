بعد نقله العناية المركزة .. تطورات الحالة الصحية للفنان إبراهيم فرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف محمود فرج، نجل الفنان إبراهيم فرح، عن تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد تعرضه لأزمة صحية اأدخلته العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة.

وقال محمود فرج في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد الله الأطباء طمئنونا على والدي، وأكدوا أن حالته الصحية تتحسن قليلا، لكنه مازال في مرحلة خطر".

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وتابع: "والدي في غرفة العناية المركزة ويحتاج إلى الدعاء"، وطالب جمهور والده بالدعاء له لتجاوز الأزمة.

وتعرض الفنان ابراهيم فرح لأزمة صحية نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات القاهرة، وكتب نجله عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "ادعوا لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة، ومحتاج دعواتنا كلنا، هو الآن في العناية المركزة".

يذكر أن إبراهيم فرح، حظي بشعبية كبيرة رغم قلة أعماله لكنه قدم العديد من الأدوار التي لا تنسى، مثل: "الخواجة عبد القادر"، "شيخ عرب همام"، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزبيق".