محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعلن المطرب هيثم شاكر، موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "معرفة قديمة" والمقرر طرحه مساء اليوم الأربعاء، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر "هيثم" بوستر ألبومه وعلق: " إن شاء الله ألبوم معرفة قديمة النهاردة الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على جميع المنصات الإلكترونية دعواتكم". Advertisements جدير بالذكر أن الألبوم تعرض لعدة تأجيلات لأسباب مختلفة. يُذكر أن هيثم شاكر، بدأ مشواره الفني بأغنية "أحلف بالله" والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، قدم بعدها عدة ألبومات ناجحة بداية من ألبوم "خليك جنبي" 2004 ثم الألبوم الثاني "جديد عليا" 2008، وأخر ألبوماته كان "أحلى قرار" 2014، وخلال هذه الفترة قدم هيثم عددًا من الأغاني المنفردة التي حققت انتشارًا ونجاحًا واسع النطاق، ومنها "أصلي قديم" 2011 وأوبريت "أمي" والأغنية الوطنية "ارمي حمولك عليا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأجيله لأكثر من مرة هيثم شاكر يعلن موعد طرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.