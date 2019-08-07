أحلام تستعد لحفل موسم السودة بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم السودة، الذي يقام بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية. ونشرت أحلام البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقعي إنستجرام وتويتر، وأعلنت طرح تذاكر حفلها الجديد. الحفل يقام على مسرح المفتاحة (طلال مداح)، يوم 16 أغسطس القادم، بمدينة أبها بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

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