بالصور.. ابنة عاصي الحلاني في العرض الخاص لفيلم "angry birds"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي: نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، مجموعة صور جديدة، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وتشارك "ماريتا" في دبلجة الفيلم، حيث تقوم بالأداء الصوتي لشخصية "حلوة"، كما يشاركها الدبلجة الإعلامية اللبناني ريا أبي راشد. وحضرت "ماريتا" عرض الجزء الثاني من فيلم Angry birds، الذي يعرض حاليا بالسينمات، وظهرت بفستان أنيق ملون. يذكر أن ماريتا الحلاني تعمل حاليا للانتهاء من أغنيتها الجديدة، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.

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