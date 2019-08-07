أصالة تعلق على ألبومها الجديد: "أعيش أياما ليست سهلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خلال ساعات تطرح الفنانة السورية أصالة نصري، ألبومها الجديد "في قربك".

وعلقت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "حرصاً منّي على ثقتكم، وإيماناً منّي أيضاً بثقتكم الكبيرة بموهبتي، أسعى للتّجديد وأُغامر كثيراً، وأقلق وأخاف وأعيش أيّاماً ليست سهلة، لأعرف رأيكم".

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وتابعت: "يسعدني قبولكم جدّاً، وأُصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحاً، ومثل محمد صلاح بالملعب أشعر حين أُصيب الهدف".

ألبوم أصالة يضم 10 أغاني أبرزها "في قربك"، "نكتة بايخة"، "بنت أكابر"، "كبير الشوق"، وغيرها.