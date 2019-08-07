تراند اليوم : تامر حسني ينسحب من The voice kids ويعلن السبب...

أعلن الفنان المصري تامر حسني عبر "إنستجرام" عن عدم تواجده في الموسم الثالث من برنامج المواهب The voice kids، موضحًا أن انسحابه من البرنامج بسبب بعض الظروف الخاصة متمنيًا التوفيق للفنان الذي سيأتي بعده إلى لجنة التحكيم.
وكانت بعض المصادر قد كشفت في وقت سابق أن الفنان العراقي كاظم الساهر لن يتواجد أيضًا ضمن لجنة التحكيم، وبهذا لم يتبقى سوى الفنانة نانسي عجرم في حال قررت الاستمرار ضمن اللجنة.
وكانت بعض الأخبار قد انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انضمام الفنان اللبناني وائل كفوري إلى لجنة التحكيم بديلًا عن الفنان كاظم الساهر، وهو أمرٌ غير مؤكد حتى اللحظة، ولا يزال ضمن خانة التوقعات، كما توقعت بعض المصادر أن يتواجد محمد حماقي ضمن اللجنة إلى جانب تواجده في لجنة برنامج The Voice.
وحتى هذه اللحظة، لم تتضح معالم اللجنة الجديدة للبرنامج بشكل أكيد وواضح، فيما سبق وأن أعلن العميد علي جابر عن أسماء لجنة تحكيم The Voice، وهم الفنانة الإماراتية أحلام، الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان اللبناني راغب علامة، بالإضافة لاستمرار الفنان المصري محمد حماقي في اللجنة بعدما تواجد في الموسم الماضي.