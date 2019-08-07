تراند اليوم : مطرب شهير يثير الجدل بإساءته إلى "العسكر"

أثار المطرب وديع الشيخ، الجدل في أوساط اللبنانيين بسبب مقطع فيديو ظهر فيه وهو يؤدي أغنية يشير من خلالها الى ان الحذاء الذي يرتديه يساوي راتب أحدهم خلال 9 أشهر، فيما اعتبر كلامه غمزًا من أحد عناصر الأمن اللبناني الذي استوقفه أثناء قدومه إلى حفله.غير أن الشيخ نفى تفسير كلامه على هذا النحو المسيء، وقال: "هناك مقطعان من الأغنية التي أديتها، الاول قلت فيه "قلدت النغمة دغري نغمة وديع الاي بتشهر، وأكيد ليس الدركي سيقلد النغمة، بل المقصود مطرب".

وأضاف: "بالنسبة للمقطع الثاني فقلت فيه "بتسمعني وبتقلدني وصوتك يا محلى العنزة، وهنا أكدت أنني أقصد فنانًا".

وتابع الشيخ قائلاً: "المؤسسة العسكرية قبل العالم كلها واحترمها حدا، ولي الشرف إذا بحال توقفت من قبل أي عسكري، فإذا كانت أموري قانونية معي يتم إطلاق سراحي، ولكن إذا لا أخضع للقواعد والإجراءات اللازمة، وأي شخص أشار إلى أنني قصدت العسكري استنكر هذا الأمر تمامًا".