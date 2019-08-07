طرح الفنان ياسر عبد الوهاب أحدث كليباته بعنوان "حلوه"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامي العبودي، و ألحان محمود الغياث، و توزيع أحمد المهندس، والكليب من إخراج محمد الجبوري. الغياث، و توزيع أحمد المهندس، والكليب من إخراج محمد الجبوري. يذكر أن الفنان ياسر عبد الوهاب طرح مؤخراً Advertisements أغنية بعنوان "القسمة"، ويشاركه في الغناء الفنان جي فاير، وهي من كلمات محمد الصالحي، و ألحان أحمد الهميم، و توزيع جي فاير، كما حققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا. أغنية بعنوان "القسمة"، ويشاركه في الغناء الفنان جي فاير، وهي من كلمات محمد الصالحي، و ألحان أحمد الهميم، و توزيع جي فاير، كما حققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ياسر عبد الوهاب يطرح أحدث كليباته بعنوان "حلوه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.