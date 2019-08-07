بالفيديو..علي جاسم يطرح أحدث كليبات "اكتب رسالة"

طرح الفنان علي جاسم أحدث كليباته بعنوان "اكتب رسالة"، عبر قناة نجوم الدار البيضاء الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والأغنية من ألحانه، و كلمات عمار محمد، و توزيع أحمد المهندس، والكليب من إخراج مصطفى العبدالله. كلمات عمار محمد، و توزيع أحمد المهندس، والكليب من إخراج مصطفى العبدالله. يذكر أن الفنان علي جاسم طرح سابقاً كليب بعنوان "حلو"، وهو من ألحانه، و كلمات زيدون مؤيد، و توزيع محب الراوي، و إخراج مصطفى العبدالله، كما كسر الكليب حاجز الـ 25 مليون نسبة مشاهدة من طرحه عبر موقع يوتيوب. كليب بعنوان "حلو"، وهو من ألحانه، و كلمات زيدون مؤيد، و توزيع محب الراوي، و إخراج مصطفى العبدالله، كما كسر الكليب حاجز الـ 25 مليون نسبة مشاهدة من طرحه عبر موقع يوتيوب. Advertisements

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