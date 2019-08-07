وفاة خال نرمين الفقي

أعلنت الفنانة نرمين الفقي خبر وفاة خالها الدكتور علي كجوك, وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". نشرت "الفقي" صور تجمعها بخالها, وعلقت قائلة:" انا لله وانا اليه راجعون توفي الى رحمة الله خالي الدكتور علي كجوك ". كجوك ". يذكر ان الفنانة نرمين الفقي تتواجد خارج البلاد لقضاء اجازة الصيف في اليونان, وهذا ما منعها عن المشاركه في عزاء الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.

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