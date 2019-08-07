يحيي الفريق الغنائي الشهير "شارموفرز"، حفلاً غنائياً في إحدى المناطق بالشيخ زايد. ومن المقرر ان يقام الحفل الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً. يذكر ان شارموفرز يستعد لمشاركته في مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية، وذلك من خلال حفلهم الغنائي المقام على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية. في مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية، وذلك من خلال حفلهم الغنائي المقام على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة..شارموفرز يلتقي جمهوره في الشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.