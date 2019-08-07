أكدت الفنانة الاستعراضية صافيناز على احترامها و المحافظة لقانون الرقص الشرقي في مصر، حيث اصدرت بيان هام عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
وجاء البيان من إدارة أعمال الفنانة صافيناز نصاً: "صوفينار دائما تحترم القانون المصري وقواعد الرقص الشرقي ولم تحرض يوما على أي شي ودائما ترتدي بدله الرقص بقوانين الرقص الشرقي مرتديه ( شورت )كما موضح بالصور، وما حدث في الفيديوالشهير فى الحفله الاخيره في الساحل الشمالى ليس من شأنها فهي لم ترقص بلباس البحر (مايوه) ولكن احد رواد الشاطئ هو من فعل ذلك، وليس للفنانه الحق ان تمنعها من ذلك , وتاكد الفنانه صوفينار انها تحترم القانون المصري والعادات والتقاليد المصريه.
وكان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، حرر محضرا ضد الفنانة الاستعراضية
و من ناحية آخرى انتهت الفنانة الاستعراضية صافيناز مؤخرا من تصوير مشاهدها فى فيلم "انت حبيبى وبس" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وكانت المشاهد الأخيرة لها فى العمل زواجها من الفنان محمد ثروت، ومن المقرر أن ترقص وتغنى صافيناز ضمن أحداث العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامها بالتحريض على الفسق.. "صوفينار" تؤكد احترامها لقانون الرقص في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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