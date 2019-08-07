الليلة.. هيثم شاكر يطرح ألبومه الجديد المنتظر"معرفة قديمة"

يستعد الفنان هيثم شاكر اليوم، لـليلة فنية مميزة تضاف لسجله الغنائي بعد غياب لطرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة".

يتعاون هيثم في ألبومه الجديد مع مجموعة مميزة من الشعراء أبرزهم"

أيمن بهجت قمر، وأمير وبهاء الدين محمد طعيمة، ورمضان محمد، بالإضافة إلى فريق الملحنين "عمرو مصطفى، وليد سعد، رامي جمال"، ومن الموزعين:أحمد إبرهيم، توما، شريف مكاوي".

يذكر أن هيثم قد طرح أغنية "ماتوصونيش" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تتضمن ألبومه الجديد، والتي حصلت على أكثر من نصف مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:شريف مكاوي.