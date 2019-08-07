"الفيل الأزرق2" يحقق 45 مليون جنيه في دور العرض

وصلت إيرادات فيلم "الفيل الأزرق2" إلى 45 مليون جنيه فى شباك التذاكر وذلك خلال 13 يوم عرض، حيث طُرح الفيلم فى دور العرض السينمائية فى مصر وعدد من دول الخليج يوم 25 يوليو الماضى.
يضم "الفيل الأزرق2" نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كمايظهر الفنان إياد نصار وعددٍ من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة سينرجى فيلم .
يذكر أن الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق2" استكمالاً لأحداث الجزء الأول, وشارك في بطولته كلاً من الفنان كريم عبدالعزيز و نيللي كريم والفنان خالد الصاوي.
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