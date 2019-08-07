فن ومشاهير

عمرو دياب يستعد لأولى حفلاته الصيفية بالساحل الشمالي

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يستعد الهضبة عمرو دياب للقائه الصيفي المعتاد مع جمهوره، وذلك من خلال حفله الغنائي في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

 

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم

الجمعة القادم الموافق 16 أغسطس، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ9 مساءً، ولم يحدد بعد السعر الرسمي لتذكرة الحفل.

 

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يأتي الحفل أثناء استعدادات الهضبة لطرح ألبومه الجديد "أنا غير" الذي تم صدور أغنيتين منه وهما"بحبه، أنا غير"، والتي حققتا صدى استماعي كبير على منصات السوشيال ميديا ومختلف تطبيقات الأغاني.

 

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