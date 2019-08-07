لليوم الثالث.. أغنية "بحبه " للهضبة الأولى على "يوتيوب"

تستمر أغنية "بحبه" للهضبة عمرو دياب في سيطرتها على المركز الأول في صدارة المشاهدات، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: محمد يحيى، توزيع: أسامة الهندي.

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تأتي "بحبه" ضمن ألبوم الهضبة الجديد "أنا غير" المتوقع صدوره خلال

الفترة المقبلة، وحصلت على أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بالإضافة إلى صدور أغنية "أنا غير" بتوزيعين موسيقيين كما فعلها دياب في ألبوم كل "حياتي" من خلال أغنية "باين حبيت".