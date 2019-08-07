هشام خرما يشارك في مهرجان القلعة الدولي

يستعد الموسيقار هشام خرما لإحياء حفل موسيقي, يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس, وذلك بقلعة صلاح الدين . يقام الحفل ضمن مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء يوم ١٩ أغسطس, الساعة الثامنة مساءً على مسرح محكى بقلعة صلاح الدين. ويذكر أن "خرما" قد أحيا مسبقاً حفل كبير بدار الأوبرا المصرية, وأطلق ألبومين، هما: "اليقين" و"كن"، وسبقهما بألبوم "أرابيسك" الذي تعاون خلاله مع الموسيقار العالمي"ياني". Advertisements

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