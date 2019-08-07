إيمان بيشة تسحر لجنة تحكيم ” America Got Talent ” وتحصد الباز الذهبي

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 03:54 مساءً - أبهرت الطفلة الأردنية ” إيمان بيشة ” صاحبة ال 11 عاما لجنة تحكيم ” America Got Talent ” والعالم أجمع بصوتها الرائع .

فلم تقتصر على إنضمامها لبرنامج ” Arabs Got Talent ” التي تألقت في موسمه الخامس عام 2017 وحصلت على الباز الذهبي في المراحل الأولى ثم فوزها باللقب .

انضمت هذه المرة إلى برنامج ” America Got Talent ” وتأهلت إلى المرحلة النهائية من البرنامج بعد حصولها على الباز الذهبي للمرة الثانية .

بعد أن قدمت مقطوعة ” كاروسو ” ل لوسيو دالا وهي مقطوعة من الأوبرا الصعبة التي اعترفت إيمان بأنها ” أصعب أغنية قامت بتقديمها على الإطلاق ” وتأهلت لربع النهائي .

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ونشرت إيمان بيشة عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها أثناء حصولها على الباز الذهبي وكتبت في تعليقها : ” شعور لا يمكن وصفه .. ستلازمني هذه الذكرى طوال حياتي ” .