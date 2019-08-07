روني وكومباني يسيران على خطى عمالقة تولوا تدريب الفرق التي يلعبون لها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سار الثنائي الإنجليزي واين روني والبلجيكي فينسنت كومباني على خطى العديد من عمالقة كرة القدم، الذين دربوا الفريق نفسه الذي كانوا يلعبون له.

روني الذي لا يزال يلعب لفريق دي سي يونايتد الأمريكي انتقل إلى ديربي كاونتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي كلاعب ومدرب معا بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل، بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

الخطوة جاءت بعد فترة قصيرة من انتقال البلجيكي فينسنت كومباني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى أندرلخت البلجيكي كلاعب ومدرب أيضا لمدة 3 مواسم.

وتستعرض "العين الرياضية" بالفيديو أبرز النجوم السابقين الذين خاضوا تجربة اللاعب المدرب قبل روني وكومباني.