حسن الرداد يسخر من زوجته إيمى سمير غانم

كشف الفنان حسن الرداد من خلال استضافته فى برنامج "عرب وود" عن مدى تعاونه مع زوجته إيمى سمير غانم فى أعمال المطبخ. وردا على سؤال "مين بيطبخ فى البيت؟"، قال حسن الرداد ساخرا:"الطبيخ مدخلش بيتنا لسه". وشدد حسن الرداد على استحالة دخول كلاب زوجته الفنانة إيمى سمير غانم البيت ساخرا: "على جثتى". وأكد حسن الرداد أنه لا يفضل ارتداء الساعات إلا أثناء المناسبات الرسمية. Advertisements قد يهمك أيضا: إيمي سمير غانم وحسن الرداد يكشفان سرًّا عن بداية علاقتهما ايمي سمير غانم تخوض سباق رمضان بمسلسل "سوبر ميرو"

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