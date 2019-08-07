إليسا تُروج لحفلاتها المرتقبة في تونس ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي

روجت الفنانة اللبنانية إليسا لحفلاتها اليوم التي ستقام في تونس ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي.

وقالت إليسا على حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "إنها تونس الليلة.. ساعات قليلة وسأكون هناك اشتقت اليكم ولا استطيع الانتظار".

ومن المقرر أن تحيي إليسا، اليوم حفلا ضمن مهرجان المنستير الدولي، وحفلا غنائيا آخر غدا الخميس في مهرجان قابس الدولي، وحفلا في مهرجان قفصة الدولي يوم الجمعة المقبل.

وكانت إليسا طرحت مؤخرا اغنية "قبل اي حد تاني" لصالح احدى شركات الاتصالات الكبرى، وهي من كلمات تامر حبيب وألحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع علي فتح الله.

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