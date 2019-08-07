بدء عرض الموسم الأخير من مسرح مصرعلى شاشة إم بي سي مصر

تنطلق الأحد المٌقبل العروض الجماهيرية المُباشرة من الموسم الخامس والأخير من عروض "مسرح مصر"، والتي تذاع حصريا على شاشة (إم بي سي مصر).

وأسس الفنان الكبير أشرف عبدالباقي فرقة "مسرح مصر" بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة (إم بي سي مصر)، ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة لاقت جميعها إقبالا كبيرا.

وعبر النجم أشرف عبد الباقي عن رضاه التام بما حققه في هذه التجربة الفنية مع النجوم الشباب الذين فتح لهم مسرح مصر أبوابه لينطلقوا بعدها إلى أفاق أرحب في عالم الفن، وأكد أن أكثر ما أسعده خلال السنوات الماضية هو التفاف الجمهور المصري والعربي حول الفكرة وعودة الإقبال على المسرح.

ووجه "عبدالباقي" الشكر لقناة (إم بي سي مصر)، التي كانت سندا وداعما لهذه التجربة الفنية بصورة كبيرة، وأكد أن الموسم الأخير سيكون الأفضل وسيتم تقديم عشر مسرحيات جديدة.

ومن جانبه عبر صادق الصباح مُنتج "مسرح مصر"، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الفائق الذي صادف عروض مسرح مصر.

Advertisements

وأوضح الصباح أن هناك الكثير من الأفكار والإقتراحات للتعاون المُستقبلي مع الفنان أشرف عبدالباقي سيتم الاستقرار على أحدها بعد نهاية عرض الموسم الخامس والأخير من مسرح مصر.

فرقة "مسرح مصر" أطلقها النجم أشرف عبد الباقي وضمت نُخبة من نجوم الكوميديا الشباب، منهم علي ربيع، مصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن، ويزو، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد أنور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

وسيتواصل عرض المسرحيات على مسرح جراند نايل تاور بداية من الأحد المُقبل في تمام الثامنة مسا