تامر حسني يعتذر للجمهور عن تقديم ذا فويس كيدز الموسم الثالث.

نشر الفنان تامر حسني، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق تامر حسني على الصورة قائلا: "لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لـ ذا ڤويس كيدز.. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة.. هتوحشوني جداااااااا.. ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة.. ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب..شكرا".

وحازت الصورة على إعجاب الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:

ليه بس دا انت اضافه جميله ــــ بجد حرم تسيب البرنامج ـــ اتمنى انك ترجع فى قرارك.

يذكر أن تامر حسنى، قد طرح، أول تيزر لفيلمه الجديد الفلوس، كما نشر كواليس المشهد الذى جمع بينه وبين الفنان أحمد السقا.

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واعتقد جمهور تامر حسني بعد طرح التبرز، أن فيلم الفلوس لـ تامر حسني، سيطرح في عيد الاضحى 2019، لكن تم تأجيله لأجل غير مسمى.

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