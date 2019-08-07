محمد عساف يُطلق جديده باللهجةِ العراقية

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""الخليج 365"" من بيروت: يستعد الفنان محمد عساف لاحياء أولى حفلاته الغنائية في بغداد خلال أيام عيد الأضحى بتاريخ 14 أغسطس الجاري، في نادي اليرموك بالعاصمة العراقية بغداد. ذلك بعد نجاح أغنيته بعنوان "مكانك خالي"التي حققت نسبة مشاهدات عالية وانتشاراً واسعاً عبر YouTube ومواقع التواصل الاجتماعي. الأمر الذي دفع"عساف" ليعيد التعاون مع الشاعر رامي العبودي، والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود بأغنية بصراحة التي قدمها باللهجة العراقية. فيما يلي رابط الأغنية الجديدة:

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