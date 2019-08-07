شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يسجل أغنية سينجل بعنوان"لدنيا وخدانا".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد شاهين لتسجيل أغنية "سينجل" جديدة بعنوان "الدنيا وخدانا"، من كلمات هانى فؤاد وألحان تامر كروان وتوزيع مصطفى ابو رايه، ومن المقرر أن يتم تسجلها في الأسبوع المقبل.

وعلى الجانب الآخر، يعمل محمد شاهين، على الانتهاء من أحدث ألبوماته، و يضم 11 أغنية، ويتعاون من خلاله مع الملحنين محمد النادى، وعزيز الشافعى، والشاعر أمير طعيمة، والموزعين أمير محروس، وتميم، وتوما.

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