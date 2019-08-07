شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثمن "بيت" نيك جوناس فى بيفرلى هيلز فى 25 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باع النجم نيك جوناس منزله فى بيفرلى هيلز مقابل 6.9 مليون دولار أمريكى وهو المنزل الذى يضم 5 غرف نوم، حيث يطلع نيك وزوجته بريانكا شوبرا إلى شراء قصر يليق بهما بقيمة 20 مليون دولار أمريكى.

وكانت عدسات المصوريين رصدت النجمتين صوفى تيرنر زوجة النجم جو جوناس و"سلفتها" بريانكا شوبرا زوجة النجم نيك جوناس شقيق "جو" فى رحلة تسوق فى ميامى بمفردهما، وظهرا وهما يستمتعان بوقتهما.

بريانكا يتابعها ما يزيد عن 43 مليونا على انستجرام من كل دول العالم، ودائما ما يثير ظهورها مع زوجها ضجة وتتمكن من أن تصبح حديث الصحافة وكل مواقع التواصل.