شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: "ردود أفعال الجمهور على ألبومى بتفرحنى زى محمد صلاح لما يجيب هدف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بالردود الفعل الإيجابية على ألبومها الجديد " فى قربك"، والمقرر طرحه غدا الخميس وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

وكتبت أصالة عبر حسابها على تويتر، قائلة: " حرصا منى على ثقتكم، وإيماناً منى أيضاً بثقتكم الكبيرة بموهبتي ، أسعى للتجديد وأُغامر كثيراً ، وأقلق وأخاف وأعيش أياما ليست سهله لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جدا وأُصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحاً، ومثل محمد صلاح بالملعب أشعر حين أُصيب الهدف".

ومن ناحية أخرى تظهر الفنانة أصالة لأول مرة كممثلة فى فيلم "ولاد رزق2" كضيفة شرف مع النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم اخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى والمقرر عرضه فى السينمات الخميس المقبل.