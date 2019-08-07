شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تعلن وفاة خالها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة نرمين الفقى وفاة خالها الدكتور على كجوك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث نشرت صورتين تجمعها به وكتبت:" انا لله وانا اليه راجعون توفي الى رحمة الله خالي الدكتور علي كجوك.



نرمين الفقى تعلن وفاة خالها

يذكر أن نرمين الفقى تتواجد خارج مصر لقضاء اجازتها الصيفية، حيث سافرت إلى اليونان مؤخراً وذلك منعها من حضور جنازة وعزاء الفنان فاروق الفيشاوى قبل أسبوعين رغم الصداقة القوية التى تجمعهما.

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وكان آخر أعمال نرمين الفقى مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى، وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخى وأحمد صيام.



نرمين الفقى مع خالها