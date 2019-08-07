شكرا لقرائتكم خبر عن حدث فى مثل هذا اليوم.. رحيل حسن الأسمر ونعيمة وصفى وذكرى ميلاد نبيلة السيد وليلى حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوافق الخليج 365 من أغسطس، ذكرى العديد من الأحداث الفنية التي تتزامن مع اليوم، حيث شهد على ميلاد ورحيل فنانين أثروا بأعمالهم الحياة الفنية فى مصر والعالم أجمع، لذلك حرصنا على رصد أبرز هذه الأسماء.

يأتى فى مقدمة تلك الأسماء الفنانة نبيلة السيد التى ولدت فى مثل هذا اليوم عام 1938، واشتهرت بخفة دمها وتميزها فى الأدوار الكوميدية.



نبيلة السيد

كما يوافق اليوم ميلاد الفنانة ليلى حمدى التى ولدت عام 1929، حيث بدأت حياتها الفنية بعد طلاقها واشتهرت فى أفلام الفنان إسماعيل يس.



ليلى حمدي

فى حين تعد تعد النجمة تشارليز ثيرون أبرز مواليد هذا اليوم عالمياً حيث ولدت عام 1975 وقدمت العديد من الأفلام.



تشارليز ثيرون

أما فى الوفيات ففى مثل هذا اليوم توفيت الفنانة نعيمة وصفى عام 1983، وأخيراً عام 2011 توفى المطرب الشعبى حسن الأسمر الذى ترك العديد من الأغانى التى مازالت فى ذاكرة الجميع وشارك فى مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية.

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حسن الاسمر