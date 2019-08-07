الموساد الإسرائيلي يكشف عملية كبيرة وخطيرة ل ” حزب الله “

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 02:54 مساءً - كشف موقع ” نتسيب نت ” الأمني عن تمكن الموساد الإسرائيلي من كشف مجموعة تابعة لحزب الله تخطط لمهاجمة اهداف إسرائيلية في إفريقيا .

وقال الموقع أن كشف هذه المجموعة قد أحبط هجمات خطيرة جدا كان سيكون لها تداعيات دولية كبيرة .

وفشل مخطط تلك المجموعة بعد أن اعتقلت القوات الأوغندية مسئول المجموعة في مطار ” عنتيبي ” منذ شهر .

وأفاد الموقع أن المعتقل لبناني الجنسية وكان ضابطا أمنيا كبيرا في حزب الله ويعيش ويعمل في أوغندا منذ عام 2010 من خلال هوية مزورة على هيئة رجل أعمال لبناني .

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كما تم اعتقال شقيق المعتقل اللبناني ليتبين أنهم أنشأوا شبكة لحزب الله في إطار وحدة العمل الخارجي في حزب الله ( وحدة 910 ) والتي تتركز مهامها في مهاجمة أهداف إسرائيلية في الخارج ودعم حركات المقاومة .