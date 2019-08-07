ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 02:54 مساءً - يبدو أن محمد الترك، طعن بالحكم الذي صدر عن المحاكم البحرينية قبل نحو عامين وقضى بأن تعود حضانة أولاده الثلاث حلا ومحمد وعبد الله لوالدتهم منى السابر. فقد صدر قرار عن المحكمة الصغرى الشرعية الأولى، يقضي بأن يستعيد محمد الترك حضانة إبنته حلا وشقيقيها ووجدت أن والدها هو الأولى بتربية إبنته حتى يشتد عودها ويقوَّم إدراكها.

محمد الترك أفاد في الدعوى التي رفعها ضد طليقته منى السابر بأنه تزوجها ورزق منها بثلاثة أبناء، وأن المدعى عليها حصلت على حكم بحضانة الأولاد، وتم تخصيص نفقة لهم وأجر حضانة وبدل إيجار مسكن في الدعوى التي كانت قد رفعتها عام 2015 كما أوضح الترك بأن إبنته حلا تجاوزت سن الحضانة والولد الثاني محمد يقاربها في السن، وأن طليقته مهملة غير صالحة وأمينة على حضانة الأولاد، مطالباً المحكمة بإسقاط حضانة حلا عن والدتها وقبول تخييرها وضم حضانتها له، وبإسقاط حضانة الولدين محمد وعبد الله عن والدتهما لعدم أمانتها وصلاحيتها في حضانتهما وضمهما إليه، كما طالب بإسقاط جميع مقررات النفقة وبدل السكن وأجرة الحضانة المتفق عليها لصالح الأولاد لسقوط حق مطلقته في الحضانة، فضلاً عن أن حلا لديها أعمالها الخاصة وتستطيع الإنفاق على نفسها من أموالها الخاصة، كما طالب أيضاً بإلزام مطلقته تسليمه كافة الأوراق الثبوتية للأبناء، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.