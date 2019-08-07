إطلاق نار جديد في ولاية لويزيانا الأمريكية

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 02:54 مساءً - على الرغم من إنه لم يمر سوى أيام قليلة على حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأهايو .. شهدت ولاية لويزيانا يوم أمس حادث إطلاق نار جديد .
وقالت الشرطة الأمريكية أن هناك إطلاق للنيران وقع في متجر ” وول مارت ” في منطقة باتون روج بولاية لويزيانا .
وأشارت الشرطة إلى أن تفاصيل الحادث لم تتضح حتى الآن .
وأكدت الشرطة على كثافة تواجدهم بموقع الحادث فور وقوعه كما شوهدت مروحية تحلق فوق المركز التجاري .. وفتح التحقيقات للتعرف على ملابسات وتفاصيل الحادث ومن ورائه .
ولم تتضح إلى الآن عدد الإصابات من جراء الحادث .
وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع عقب مشاجرة في المتجر التجاري وتطورت لإطلاق النار .
وقال شهود عيان إنه تم اعتقال شخص واحد للاشتباه بصلته بإطلاق النار .
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