شاهدوا.. لجين عمران تثير الجدل برقصها في إحدى الحفلات

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 02:54 مساءً - ظهرت الإعلامية لجين عمران، بمقطع فيديو، وهي تتراقص خلال إحدى الحفلات.

ووثق المقطع لحظة رقص ” لجين ” على أنغام إحدى النغمات برفقة إحدى الحاضرات، وهو الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أشار بعض المتابعين إلى أن الفتاة التي ترقص معها قد تكون ابنتها، وهو ما ينفيه إصرار ” لجين ” على اخفاء وجه الأخيرة وعدم إظهاره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.