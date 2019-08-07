كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 02:54 مساءً - نشر المطرب الشاب ” هاني حسن الأسمر ” نجل الفنان الراحل ” حسن الأسمر ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة لوالده في إحياء ذكرى رحيل الفنان حسن الأسمر الثامنة .
ووجه هاني رسالة مؤثرة لوالده في تعليقه على الصورة .. وكتب قائلا : ” في هذا اليوم رحل أطيب وأحن اب فى الدنيا وحشتنى اوى يااااابا ربنا يرحمك وهتفضل عايش فى القلوب ” .
ورحل الفنان حسن الأسمر عن عالمنا في السابع من أغسطس لعام 2011 عن عمر يناهز ال 52 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة .
واشتهر حسن الأسمر بالغناء الشعبي وكان يعد من أحد نجوم الأغنية الشعبية لسنوات عديدة وخاصة خلال فترة التسعينات .
ومن أشهر أغانيه : كتاب حياتي يا عين ، متشكرين ، أنا أهو وأنت أهو ، أعملك إيه حيرتني ، أشكي لمين ، رمشو ، حرامي القلوب .facebook
كانت هذه تفاصيل خبر هاني حسن الأسمر يوجه رسالة مؤثرة إلى والده في ذكرى رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.