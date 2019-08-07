كتب امير فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2019 02:54 مساءً - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه لحظة اقتراب طفل صغير من ناقة وحاول استفزازها.

وأظهر مقطع الفيديو محاولة طفل صغير مداعبة ناقة واستفزازها، حيث قام بلمسها من أسفل قدمها، ثم ركلها بقدميه، فكان رد فعل الناقة إنها قامت بـ”رفس” الطفل بقدمها وكادت أن تدهسه.

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كانت هذه تفاصيل خبر طفل يقترب من ناقة ويحاول استفزازها من الخلف.. شاهد: ردة فعلها العنيف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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