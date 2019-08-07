طبيبة وتتقن خمس لغات.. أول ملكة جمال لبريطانيا من أصول هندية

متابعة بتجـــــــــــرد: فازت الطبيبة البريطانية ذات الأصول الهندية، بشا موخيرجى، بلقب ملكة جمال بريطانيا واختيرت لتمثل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون 2019.
الطبيبة ذات 23 عاما تمكنت من الفوز باللقب بعد منافسة قوية مع العديد من الحسناوات لتخطف اللقب.
وتعتبر موخيرجى هي أول فتاة من أصول هندية تفوز باللقب بالإضافة لعملها كطبيبة، وتملك شهادتين طبيتين بالإضافة لإتقانها 5 لغات، كما وأنها اجتازت اختبارات الذكاء بمعدل بلغ 146 نقطة، مما جعلها تصنف رسميا من فئة العباقرة.
وولدت موخيرجى في الهند، وبعمر الـ9 سنوات سافرت مع عائلتها إلى بريطانيا واستقرت هناك.
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