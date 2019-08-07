جون ترافولتا يبدع في رقص “التانغو”!

متابعة بتجــــــــــرد: أثبت الممثل جون ترافولتا أن العمر ليس عائقًا أمام الرقص، وظهر ذلك بوضوح أثناء أدائه في الفيديو الموسيقي الجديد “3 To Tango” لمغني الراب الكوبي الأمريكي “بيتبول”.

“ترافولتا”، 65 عامًا، يظهر في الفيديو برأس أصلع يبدو مشابها بشكل لافت للنظر لرأس بيتبول، ويرتدي بدلة سوداء، ويشاهد مجموعة من الراقصات يعرضن مهارتهن في الرقص المثير، قبل أن ينضم إليهم ليرقص التانغو مع اثنتين.

تم تصوير الفيديو في يوليو في مطعم “بيتبول” الجديد “iLov305” في ميامي، وغرد المغني عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “انتظروا الفيديو الجديد مع مفاجأة من الوحيد والأوحد جون ترافولتا”.

ومن المعروف أن علاقة صداقة جيدة تربط بين ترافولتا وبيتبول، حتى أن الممثل صرح سابقًا أن “بيتبول” ألهمه المظهر الأصلع، وقد جمع الفيديو ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

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عُرف عن ترافولتا مهاراته الأسطورية في الرقص منذ دوره كـ”توني مانيرو” في فيلم “Saturday Night Fever” عام 1977، ثم دور “داني” في فيلم “غريس Grease”، وهو فيلم موسيقي كوميدي رومانسي، صدر عام 1978، والذي حقق أعلى الإيرادات في ذلك العام، وبيع ألبوم الموسيقى التصويرية أكثر من 28 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، ويُصنف الآن على أنه واحد من أعلى الأفلام الموسيقية التي حققت الإيرادات في كل العصور، ونجاح “ترافولتا” في ذلك الوقت، وضعه في مصاف أفضل الرجال البارزين في هوليوود.

وبعد بضع سنوات فقط، شارك “ترافولتا” الأميرة ديانا رقصة في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة أثناء عشاء مع الأمير تشارلز والأميرة ديانا، على أنغام موسيقى فيلم “Saturday Night Fever”، لمدة 15 دقيقة.