بعد سنوات من فضيحتهما.. مونيكا لوينسكي تعود لحياة بيل كلينتون!

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أعوام طويلة من فضيحتهما الأشهرفي تسعينيات القرن الماضي، عادت عشيقة الرئيس الأمريكي الأسبق والمعروفة باسم مونيكا لوينسكي إلى حياة بيل كلينتون من جديد وكأنها تأبى أن تفارقه إلى الأبد.

وتناولت الصحف الأمريكية خبرا يفيد بأن مونيكا قررت إنتاج الموسم الثالث من مسلسل “قصة الجريمة الأمريكية” والذي سيتم البدء في تصويره في فبراير المقبل، على أن يبدأ بثه في سبتمبر 2020.

وينتظر أن يتناول الموسم الثالث قصة علاقتها المشبوهة مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون في عان 1998 بعد 20 عاماً من الفضيحة التي كادت أن تتسبب في عزله في نهاية الأمر، وهو ما أجبره على تقديم اعتذار ساعد في نجاته من العزل.

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ومن المقرر أن تلعب الممثلة بيني فيلدستاين دور مونيكا لوينسكي، بينما ستقوم سارة بولسون بدور ليندا تريب، صديقتها، ولكن لم يعرف إلى الآن من سوف يلعب دور الرئيس بيل كلينتون.

الجدير بالذكر أن مونيكا صامويل لوينسكي، البالغة من العمر العمر 46 عاما هي سيدة أمريكية من عامة الناس، كانت تعمل متدربة في البيت الأبيض في منتصف التسعينيات وتسلطت عليها أضواء الإعلام والسياسة عندما تورطت في فضيحتها الجنسية مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون فيما سمي بفضيحة مونيكا أوMonicagate.