تامر حسني يعتذر عن المشاركة في “ذا فويس كيدز” وهذا ما قاله

متابعة بتجـــــــــرد: اعتذر النجم المصري تامر حسني عن المشاركة في الموسم الثالث من برنامج “ذا فويس كيدز” عبر شاشة “ام بي سي”.

وأعلن تامر عن الأمر من خلال منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أكد أنه لن يشارك في البرنامج لأسباب خاصة تعود إليه فكتب: “لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز انا إعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصه”.

وتابع تامر متمنيًا التوفيق لفريق العمل والمواهب الجديدة التي سيقدّمها البرنامج فكتب: هتوحشوني جدااااااااا و يارب التوفيق لكل المواهب الجميله ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب شكرا”.

تجدر الإشارة إلى أن تامر حسني كان قد شارك في لجنة مدربي برنامج “ذا فويس كيدز” بموسميه الأوّل والثاني.