“نكتة بايخة”… من أصالة لجمهورها

تستعد الفنانة السورية اصالة نصري لطرح أولى أغنيات ألبومها الجديد “في قربك” والتي تأتي بعنوان “نكتة بايخة”، على قناتها الخاصة عبر موقع “يوتيوب”، وذلك عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، بعد أن شوقت جمهورها بنشرها مقاطع من الاغنية على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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في المقابل، طُرحت الاغنية كاملة على تطبيق “ديزر”، وهي من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد. وجاءت الاغنية باللهجة المصرية، جمعت بين الايقاعين السريع والبطيء، حيث طرحت قصة فتاة هجرها حبيبها بعد أن جرحها، وعندما تعافت من مرارة الفراق والجرح الذي سببه لها، عاد من جديد وكأن شيئا لم يكن، فقامت هي بدورها بمسامحته ناسية الاذى الذي أُلحق بها بسببه.

من جهة اخرى، تطرح أصالة يوم غد الخميس ألبومها كاملا، والذي يضم 10 أغنيات تعاونت فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، ابرزهم ناصر الجيل، محمود الخيامي، محمد أبو نعمة، عبد الحميد الحباك، أحمد مصطفى، أحمد إبراهيم، مدين، عبد الرحمن محمد، عمرو الخضري، عمر عادل، أمير محروس، إيهاب عبد الواحد، وطارق عبد الجابر، وليس واضحًا بعد ما اذا كانت اصالة ستطرح أي من أغنيات الالبوم على طريقة الفيديو كليب.

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