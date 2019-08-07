خاص بالصور- “الخليج 365” يلتقي فريق عمل “بلا هيبة”.. ماذا قالوا عن الفيلم؟

أُقيم مساء الخامس من آب الحالي، في صالات Grand Cinemas ABC Verdun، حفل إطلاق فيلم “بلا هيبة” بطولة عباس جعفر، ستيفاني عطالله، كميل سلامة، دارينا الجندي، ميراي بانوسيان، سينتيا كرم وغيرهم، وهو من كتابة وإخراج رافي وهبي، وانتاج شركة Falcon Films للإنتاج السينمائي والدرامي، لصاحبها المنتج صبحي سنان.

الى جانب أبطال العمل وفريق الانتاج، بينهم المنتج المنفّذ رائد سنان، فقد حضر الافتتاح نخبة من نجوم الفن والتمثيل، ابرزهم النجم زياد برجي، داليدا خليل، رنين مطر، دانا، برونو طبال، بديع ابوشقرا وغيرهم، الى جانب اهل الصحافة والإعلام.

موقع “الخليج 365” كان متواجدا والتقى المنتج المنفّد رائد سنان والكاتب والمخرج رافي وهبي، الى جانب بطلي الفيلم عباس جعفر وستيفاني عطالله، الذين عبّروا في حديثهم لموقعنا عن سعادتهم بإطلاق هذا الفيلم متمنين أن ينال اعجاب الناس ويحصد نسبة نجاح عالية.

المنتج المنفذ للفيلم رائد سنان، أشار في حديث لـ”الخليج 365” الى ان فكرة الفيلم كانت مطروحة من سنتين، الا أنهم كانوا يشعرون أن عباس جعفر ليس جاهزا بما يكفي ليخوض تجربة البطولة، اذ رغم الموهبة الفطرية التي يتمتع بها، الا انه لم يدرس التمثيل ولم يحترفه وخبرته في هذا المجال قليلة، لذا كانت أدواره في الاعمال السابقة بسيطة وليست أدوار بطولة الى أن شعروا انه بات متمكنا اكثر من قبل ويستحق دور البطولة، فعباس، بحسب سنان، الممثل الكوميدي الاول في لبنان. وعما اذا سيكون هناك أعمال جديدة في المستقبل مع عباس جعفر، اشار سنان الى أنه وقّع عقدا معه على مدى 5 سنوات ومن المؤكد أنه سيكون هناك تعاونات جديدة وعديدة مع عباس.

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أما كاتب ومخرج فيلم “بلا هيبة” رافي وهبي، فقد أخبر “الخليج 365” عن سعادته بالتعاون مع ممثلين مخضرمين وأساتذة في هذا المجال، امثال كميل سلامة، دارينا الجندي، ميراي بانوسيان وسائر اسرة الفيلم. في المقابل، لفت وهبي الى انه كتب السيناريو أثناء تواجده في مدريد، وكان يتخيّل عباس جعفر أثناء كتابة شخصية “محسن” وكتبها له بشكل خاص. من جهة أخرى، وفي ما يتعلق باللهجة البعلبكية في الفيلم، فقد أشار وهبي الى انه تم الاستعانة بأحد أبناء بعلبك بالاضافة الى عباس، لتعليم الممثلين هذه اللهجة كي يقدّموها باحترافية واتقان.

وبالنسبة لبطل الفيلم عباس جعفر، فقد عبّر عن سعادته بخوضه تجربة البطولة لأول مرة، لافتا الى ان الفيلم يجمع في قصته بين الكوميديا والدراما والاكشن، لذا تتداخل المشاعر لدى المشاهد خصوصا ان مفاجآت عديدة ستكون بانتظارهم، آملا بالتالي أن ينال الفيلم اعجابهم.

من جهتها، اخبرتنا بطلة الفيلم ستيفاني عطالله عن دورها، لافتة في حديث لـ”الخليج 365” الى انها تمثل دور فتاة تُدعى هيفا، تجبرها الظروف بأن تنتقل للعيش في بلدة بعلبكية اسمها “راس التلة” لتتوالى الاحداث بعد ذلك. في المقابل، تجمع ستيفاني في الفيلم بين اللهجة اللبنانية البيضاء والبعلبكية في آن، ما يضيف من الكوميديا في الفيلم. وفي الختام، اكدت أن هذه التجربة كانت جديدة بالنسية لها ومميزة في آن، كما كانت أجواء التصوير مليئة بالضحك والتسلية، آملة أن يلقى العمل نجاحا كبيرة وينال اعجاب المشاهدين.

الجدير بالذكر أن الفيلم تدور قصته عن “محسن” الملقب بـ “بلا هيبة” والذي يسعى جاهدًا للزواج من حب طفولته هيفا لكن شقيقها الأستاذ برهان يرفض ذلك. فيضطر الحبيبان الى التخطيط للهرب، إلا أن خطتهما سرعان ما تصطدم بمساعي الختيار جد محسن وزعيم عشيرة رأس التلة للعثور على غريمه الذي يسعى لانتزاع زعامة العشيرة منه.

هذا ويتضمن العمل أغنية ” قلن ايه” لعباس جعفر، والتي صدرت قبل موعد طرح الفيلم بأسبوعين، وهي من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع جيمي حداد.