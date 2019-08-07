تحطم طائرة المغنية الأميركية بينك لدى هبوطها

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""الخليج 365"" من بيروت: تحطمت طائرة صغيرة خاصة كانت تقل فريق عمل المغنية الأميركية "بينك" وأمتعتها في الدنمارك. حيث أفادت الشرطة بأن الطائرة الخاصة التي كان على متنها 10 أشخاص بينهم مدير أعمال المغنية الأميركية قد تحطمت بالقرب من المدرج لدى هبوطها في مطار آرهاوس في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء.

وأكدت وسائل الإعلام على أن الحادث لم يتسبب بخسائر روحية، مع الإشارة إلى أن "بينك" لم تكن على متن الرحلة بعدما أحيت حفلاً في العاصمة النرويجية أوسلو مساء الاثنين الماضي



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