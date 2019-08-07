شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم نابلسى يحيي حفلين غنائيين يوم 15 و16 أغسطس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم الأردنى أدهم نابلسى حفلين غنائيين خلال الأيام المقبلة، الحفل الأول ضمن حفلات عيد الأضحى فى يوم 16 أغسطس على "المدرج الرومانى" بدولة الأردن، ومن المتوقع أن يرفع الحفل شعار "كامل العدد" نظرا لشعبية أدهم فى الخليج ولبنان .





الحفل الثانى فى ضمن فاعليات مهرجان "بنزرت" الدولى فى تونس، ويقام يوم 15 أغسطس الجارى، بصحبة فرقته الموسيقية، حيث يغنى أدهم أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور ومعجبيه، وآبرزها "هوى الحب" نسخة منك"، شدنى غمرنى، مشتاق، وغيهرا من الأغانى المميزة التى قدمها نابلسى الفترة الماضية .

Advertisements





يشار إلى أن أدهم نابلسي، مغني أردني من أًصل فلسطيني، ولد في الأردن عام 1993، هو الأبن الأصغر في عائلته، ولديه أخت وأخين أكبر منه وينتمي لعائلة فلسطينية الأصل، وشارك فى برنماج اكتشاف المواهب الغنائى " اكس فاكتور"، وانطلق بعدها نابلسى فى عالم الغناء، وقدم العددي من الاغانى الناجحة وأبرزها أغنية "هو الحب" التى تخطت 120 مليون مشاهدة على "اليوتيوب".