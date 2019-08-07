شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عزاء زوجة الفنان الراحل سيد زيان بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت أمس الثلاثاء زوجة الفنان الراحل سيد زيان، بعد صراع مع المرض، عقب تدهور حالتها الصحية، وأقيمت الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء فى مسجد آل رشدان.

وقالت ابنتها إيمان لـ"الخليج 365" إن والدتها توفيت بعد علاج لمدة طويلة داخل المستشفى، وسوف يقام العزاء غدا الخميس بجامع الحامدية الشاذلية بالمهندسين.