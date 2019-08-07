شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أصالة ومصطفى حجاج يغنيان لفيلم "ولاد رزق 2".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهندس الصوت والمنتج هانى محروس عن مفاجأة خاصة بأغنية الدعاية الخاصة بفيلم "ولاد رزق 2" المقرر طرحه فى جميع دور العرض غداً الخميس، والذى جمع فيها النجمة أصالة بالمطرب مصطفى حجاج فى أغنية بعنوان "لما تقول ياعوم" كلمات مصطفى حسن والحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوى.



اصالة ومصطفى حجاج يسجلان الاغنية

أغنية "لما تقول ياعوم" فكرة ورؤية فنية لهانى محروس، وتعد التعاون الثانى بين هانى محروس والموزع المغربى جلال الحمداوى بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية "خطوة لمصطفى حجاج والتى حققت 60 مليون مشاهدة على اليوتيوب حتى الآن.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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اصالة ومصطفى حجاج وهانى محروس



بعد تسجيل اغنية لما تقول يا عوم



طارق العريان وصناع الاغنية