شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تمنع أفلامها ونجومها من المشاركة فى جوائز الحصان الذهبى فى تايوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة السينما فى الصين، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع صناعة السينما فى البر الرئيسى من المشاركة فى جوائز الحصان الذهبى فى تايوان، وذلك دون أن تعلن سببا، فى أحدث إشارة إلى تصاعد التوتر بين بكين والجزيرة.

وأعلنت مجلة أخبار السينما الصينية، التى تصدر عن إدارة السينما فى الصين، الخبر عبر حسابها الرسمى على تطبيق (وى تشات).

وجاء فى المنشور أن إدارة السينما ستعلق مشاركة أفلام البر الرئيسي والعاملين فيها من المشاركة في الدورة الخامسة والخمسين من حفل جوائز الحصان الذهبي لعام 2019.

تأتي هذه الخطوة بعدما أصبح الحدث السنوي الذي يعد بمثابة النسخة المقابلة لجوائز الأوسكار في أوساط الناطقين بالصينية محور تساؤلات بشأن استقلال تايوان، مما أشعل جدلا بين نجوم تايوان والبر الرئيسي ومستخدمي الإنترنت.

Advertisements

وازدادت العلاقات بين بكين وتايوان توترا منذ ذلك الحين، حيث أعلنت الصين الأسبوع الماضي أنها ستوقف إصدار تصاريح السفر الفردية للمسافرين الصينيين إلى تايوان، ما يوجه ضربة لقطاع السياحة في الجزيرة.

وقالت إدارة مهرجان الحصان الذهبي السينمائي في تايوان في بيان "سنشعر قطعا بالأسف إذا صح ذلك"، وأضافت أن الفعاليات ذات الصلة ستستمر دون تغيير.

وجاء في بيان لمجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان "تظهر الواقعة أن بر الصين الرئيسي يستغل السياسة للتدخل في التبادل الثقافي".

تأسست جوائز الحصان الذهبي عام 1962 وتعد أحد الجوائز السينمائية المرموقة في صناعة السينما الناطقة بالصينية إذ أن معظم الأفلام المشاركة من بر الصين الرئيسي وهونج كونج وتايوان.