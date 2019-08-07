شكرا لقرائتكم خبر عن جيما تشان في مفاوضات من أجل الأنضمام لأنجلينا وسلمي حايك بـ The Eternals والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل النجمة البريطانية جيما تشان في مفاوضات من اجل الانضمام لعالم مارفيل و ذلك من خلال فيلم " The Eternals " .
فقد كشف موقع " فارايتي " أن تشان ستنضم إلى فريق عمل الفيلم التي أعلن اسمائهم من قبل و أبرزهم أنجلينا جولي و ريتشارد مادن و براين تايري هنري و سلمى حايك و كوميل نانجاني.
يذكر أن جيما تشان شاركت بعدد من الأعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين سينمائية و تليفزيونية ، و من أبرزها " Families " و " Stratton " و " Crazy Rich Asians " و " Mary Queen of Scots " ، و غيرهم .
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