شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يحصد 45 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 13 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 45 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 13 يوم عرض، حيث طُرح الفيلم فى دور العرض السينمائية فى مصر وعدد من دول الخليج يوم 25 يوليو الماضى، ومن المتوقع أن تزداد إيرادات الفيلم خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه سينافس فى موسم عيد الأضحى هذا العام.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه عام 2014، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة "غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

"الفيل الأزرق2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".